Los Rays están a un juego de barrer a los Yankees en la ALDS

Redacción FOX Deportes

En el Segundo Juego de la Serie Divisional de la Liga Americana, los Tampa Bay Rays vencieron 5-2 a los New York Yankees en Tropicana Field.

El abridor local Freddy Peralta retiró a sus primeros nueve rivales en fila, mientras que el novato Cam Schlittler por Nueva York cargó con la derrota tras tolerar cuatro carreras en 4.1 entradas lanzadas.

#RaysUp!



Tampa Bay takes a 2-0 lead in the ALDS! pic.twitter.com/92VFGyv31G — MLB (@MLB) October 6, 2026

La ofensiva de Tampa Bay castigó los descuidos defensivos de Nueva York gracias a un imparable oportuno de Richie Palacios que remolcó dos carreras en el quinto episodio.

Por los Yankees, Ben Rice fue el bateador más destacado al conectar dos cuadrangulares solitarios para producir las únicas dos anotaciones de los visitantes.

El relevo de los Rays volvió a lucir dominante en los episodios decisivos, liderado por Ian Seymour, quien retiró tres entradas permitiendo solo una carrera.

En el noveno capítulo, Bryan Baker retiró el inning en orden para retirarse con su segundo salvamento de esta serie de postemporada.

Con este triunfo de 5-2, los Rays se colocan 2-0 arriba en la serie al mejor de cinco partidos y quedan a una victoria de la Serie de Campeonato.

Las acciones se trasladarán este próximo miércoles 7 de octubre al Yankee Stadium, donde los locales buscarán recortar distancias.