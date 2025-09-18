Dueños de MLB aprobaron la venta de los Tampa Bay Rays

Redacción FOX Deportes

Los propietarios de las Grandes Ligas aprobaron por unanimidad la venta de los Tampa Bay Rays a un grupo liderado por el desarrollador inmobiliario Patrick Zalupski, con un valor aproximado de 1,700 millones de dólares.

Este acuerdo pone fin a la era de Stu Sternberg, quien adquirió la franquicia en 2005 por 200 millones de dólares. Se espera que la venta se formalice esta misma semana, con Zalupski asumiendo el control total del equipo.

El grupo propietario también incluye a Bill Cosgrove y Ken Babby, quienes aportan experiencia en gestión deportiva y empresarial. El comisionado de la MLB expresó su confianza en que la transición aportará estabilidad y un nuevo impulso competitivo a la franquicia. Los Rays buscarán mantener y reforzar su posición dentro de la liga con esta nueva administración.

Uno de los principales desafíos para el nuevo grupo será encontrar un estadio permanente para el equipo. Tras los daños en Tropicana Field por el huracán Milton en 2024, el equipo ha jugado de manera provisional en Steinbrenner Field en Tampa. Se evalúan diferentes ubicaciones en la región, incluyendo áreas cercanas al Raymond James Stadium y la zona de Ybor Harbor.

La venta también ha implicado cambios en la estructura directiva del equipo. Los presidentes Matt Silverman y Brian Auld han dejado sus cargos, aunque continuarán en roles de asesoría durante la transición. La nueva administración buscará consolidar la organización, mejorar la experiencia de los fanáticos y fortalecer la competitividad de los Rays en la MLB.