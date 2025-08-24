Paliza despiadada de los Rays a los Guardians

Redacción FOX Deportes

En el Progressive Field, Tampa Bay Rays arrolló a los Cleveland Guardians con marcador final de 9-0, en un auténtico festín ofensivo que aplastó a los locales.

Junior Caminero fue la figura indiscutible al conectar dos home runs (sus números 38 y 39 de la temporada) y sumar tres carreras impulsadas.

El pitcheo de Tampa brilló desde el montículo: Ian Seymour lanzó 5 entradas completas, concedió solo un hit, un boleto y abanicó a 8 ponchados, dejando su efectividad en 3.18.

¡PALIZA DE LOS RAYS! 🔥😳 Junior Caminero se lució en la noche de #MLBenFOX y Tampa Bay se impuso por 9-0 a los Guardians. 🤯 pic.twitter.com/q2beEKeeFw — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 26, 2025

El bullpen lo siguió en la misma tónica: Cleavinger se bastó en 1 entrada sin admitir daño, y Baker cerró los últimos 0.2 innings conservando el cero.

Por el lado de Cleveland, Tanner Bibee cargó con la derrota: se mantuvo seis innings, permitió 8 hits, 5 carreras (todas limpias), 3 bases por bolas y logró solo 3 ponches, con dos home runs permitidos

Le siguió Tim Herrin con una entrada de horror (3 carreras, 3 hits y 2 ponches en solo 0.2 entrada), antes de que Junis salvara parcialmente los daños.

¡PALAZO DE YANDY DÍAZ! 💥 Los Tampa Bay Rays ya ganan 5-0 en la noche de #MLBenFOX. pic.twitter.com/5P5prM9PX2 — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 26, 2025

En el plano ofensivo, además de Caminero, Yandy Díaz destacó con un home run solitario y 2 hits en total.

Otros aportes vinieron de Carson Williams, con un doble de dos carreras, y Bob Seymour, impulsando otra con su sencillo. Cleveland apenas registró un hit en todo el juego, incapaz de descifrar el pitcheo rayista