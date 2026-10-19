Los Rays culminaron la obra y van a la Serie Mundial

Hiram Marín

Los Tampa Bay Rays derrotaron 7-3 a los Cleveland Guardians en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en Tropicana Field.

Con este resultado en casa, la novena de Florida amarró la serie 4-2 para conquistar el banderín del joven circuito y sellar su boleto al Clásico de Otoño. El pitcheo oportuno y la contundencia con el madero le permitieron al cuadro local consumar el objetivo ante su gente.

La ofensiva de Tampa Bay tomó el control de la pizarra gracias a los batazos de largo metraje de Junior Caminero y Yandy Díaz.

Ambos cañoneros conectaron cuadrangulares fundamentales y produjeron dos carreras cada uno para encarrilar la victoria. Richie Palacios también se sumó al ataque oportunista con un par de imparables remolcadores para ampliar la diferencia.

Por su parte, los Guardians pelearon con anotaciones impulsadas por Nathaniel Lowe, Patrick Bailey y Ángel Martínez. Chase DeLauter aportó dos imparables y anotó en dos ocasiones para encabezar el intento de respuesta visitante. Sin embargo, Freddy Peralta desde el montículo sostuvo la ventaja durante más de cinco episodios antes de ceder el relevo.

Con el triunfo amarrado, Tropicana Field estalló en júbilo para festejar el regreso de la franquicia a la Serie Mundial. Tampa Bay confirma su excelente paso en esta postemporada respaldado por una sólida ofensiva en los momentos decisivos. Ahora, el conjunto de Florida aguarda a los Milwaukee Brewers para disputar el título de las Grandes Ligas