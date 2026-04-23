Los Cubs siguen imparables y ya llevan 9 triunfos al hilo

Redacción FOX Deportes

Los Chicago Cubs se sobrepusieron a todo: jugar de día tras un duelo nocturno, enfrentar a uno de los mejores lanzadores de Grandes Ligas y buscar una barrida de cuatro juegos poco común.

Aun con ventajas desperdiciadas en varias ocasiones, salieron adelante con un triunfo 8-7 en 10 entradas sobre los Philadelphia Phillies en Wrigley Field. La victoria extendió a nueve su racha triunfal, la mejor en MLB, mientras Philadelphia llegó a nueve derrotas consecutivas. Fue un cierre dramático que mantuvo a la afición al filo del asiento.

Cubs have won nine in a row for the first time since their World Series winning 2016 season! pic.twitter.com/MeZqE8jkwv — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 23, 2026

El momento decisivo llegó en la décima entrada, cuando Dansby Swanson conectó sencillo con las bases llenas para dejar tendidos a los Philadelphia Phillies. Ante 31,057 aficionados en una tarde soleada, Chicago respondió temprano con ofensiva constante. Sumaron 11 imparables y cinco carreras en las primeras cuatro entradas frente al as Cristopher Sánchez. El daño incluyó un batazo clave que cambió el ritmo del encuentro desde el inicio.

Ese golpe lo dio Michael Busch en la tercera entrada con un cuadrangular de tres carreras hacia el jardín central. El zurdo rompió la tendencia de Sánchez, quien había dominado a bateadores de ese perfil durante la temporada.

Busch, único zurdo en la alineación, encontró el momento ideal para castigar un envío y poner distancia. Además, produjo otra carrera en la sexta con un rodado, mientras Ian Happ aportó otro cuadrangular solitario en la cuarta para ampliar la ventaja.