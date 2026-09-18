Los Braves están en playoffs y eso ya es inevitable

Redacción FOX Deportes

Los Atlanta Braves aseguraron su boleto a la postemporada de las Grandes Ligas este viernes tras conseguir un sólido triunfo por 6-2 en su visita a los Houston Astros.

El equipo logró imponer su ritmo desde las primeras entradas para sellar una victoria clave fuera de casa. Con este resultado, la novena de Atlanta confirma su presencia en la fiesta de octubre.

LOS BRAVES SE SUMAN A LA FIESTA. ? Los de Atlanta confirman su boleto a postemporada y tú vivirás TODOS los partidos de la Liga Nacional en FOX Deportes. #MLBenFOX pic.twitter.com/Pg3K4T2chb — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 19, 2026

El abridor Tyler Mahle lució intratable sobre el montículo al firmar una actuación dominante ante la ofensiva texana. La batería de los Braves respondió en los momentos oportunos con batazos oportunos para dar el respaldo necesario. El pitcheo relevista también cumplió con la encomienda para mantener la ventaja sin sobresaltos.

Esta clasificación representa el regreso de la franquicia a los playoffs por octava ocasión en las últimas nueve campañas. La consistencia proyectada a lo largo del calendario regular les permite mantenerse en la cima de la División Este de la Liga Nacional. El grupo demuestra que cuenta con las herramientas necesarias para competir al más alto nivel.

Con el primer objetivo cumplido, la escuadra se enfoca en cerrar el rol regular de la mejor manera posible. El cuerpo técnico buscará afinar detalles en su rotación de picheo y alineación titular de cara al inicio de las series de eliminación directa. Atlanta reafirma su candidatura como uno de los serios contendientes al título de Las Mayores.