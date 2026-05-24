Los Astros lograron un espectacular juego sin hit ni carrera combinado

Redacción FOX Deportes

Houston firmó una noche histórica este lunes en Globe Life Field al vencer por paliza 9-0 a Texas y completar un juego sin hit ni carrera combinado, el primero en las Grandes Ligas desde septiembre de 2024. El japonés Tatsuya Imai encabezó la hazaña con seis entradas en blanco en una actuación que cambió por completo tras un inicio complicado.

Imai abrió el encuentro con boletos a los dos primeros bateadores y apenas dos strikes en sus primeros 10 lanzamientos. La visita del coach de pitcheo Josh Miller resultó decisiva. A partir de ese momento, el derecho provocó una doble matanza y permitió que solo dos de los siguientes 17 rivales alcanzaran las bases durante sus seis episodios de trabajo.

THE FIRST MAJOR LEAGUE NO-HITTER SINCE 2024 BELONGS TO THE HOUSTON ASTROS!



Tatsuya Imai, Steven Okert, and Alimber Santa have thrown the 18th no-hitter in Astros history! pic.twitter.com/bQu9QH25Ld — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 26, 2026

Steven Okert tomó la estafeta con un séptimo inning sin daño y luego Alimber Santa, en su debut en las Grandes Ligas, retiró los últimos dos capítulos para sellar el juego sin hit ni carrera. Fue el decimoctavo no-hitter en la historia de los Astros, el primero desde el conseguido por Ronel Blanco ante Toronto el 1 de abril de 2024 y el quinto combinado de la franquicia.

La ofensiva respaldó el trabajo del pitcheo desde el comienzo. Jeremy Peña anotó la primera carrera tras recibir un pelotazo y robarse la segunda base, mientras Yordan Alvarez conectó su home run número 16 de la temporada. Christian Vázquez aportó un squeeze play perfecto y Christian Walker coronó la victoria con un cuadrangular de tres carreras, su cuarto en los últimos tres juegos y el número 15 de la campaña.