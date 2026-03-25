Llegó el primer reto ganado con el sistema ABS en MLB

Hiram Marín

El béisbol de Grandes Ligas vivió un momento histórico este jueves, cuando se concretó el primer reto ganado mediante el sistema ABS (Automated Ball-Strike System, por sus siglas en inglés) en temporada regular.

El protagonista fue Francisco Álvarez, catcher de los Mets, quien cambió el rumbo de una jugada clave con el uso de la tecnología. La acción marcó un antes y un después en la aplicación del sistema automatizado de bolas y strikes.

La jugada ocurrió en la tercera entrada, cuando Álvarez decidió retar un conteo de bola en lanzamiento a Oneil Cruz de los Pittsburgh Pirates. El umpire había marcado la cuarta bola, pero tras la revisión del sistema, el pitcheo fue corregido a tercer strike. Con ello, se decretó el out y se anuló la posibilidad de que el inning continuara con corredor en base.

The first successful ABS Challenge in MLB history!



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El lanzamiento había sido realizado por Freddy Peralta, quien terminó beneficiado directamente por la corrección. La decisión no solo cambió el conteo, sino que influyó en el desarrollo posterior de la entrada, evitando mayor daño en ese momento del juego. Incluso una jugada posterior quedó condicionada por ese ajuste en el criterio.

Este episodio llegó apenas un día después del primer reto en la historia del sistema, que había sido fallido, lo que resalta la rapidez con la que el ABS comenzó a incidir en el juego. La implementación confirma el inicio de una nueva era en MLB, donde la tecnología ya tiene peso directo en decisiones críticas dentro del diamante.