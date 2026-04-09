La estatua de Ichiro Suzuki sufrió un accidente en su develación

Redacción FOX Deportes

La ciudad de Seattle vivió un momento especial con la develación de la estatua del japonés Ichiro Suzuki, una de las máximas leyendas en la historia de los Seattle Mariners.

El reconocimiento, colocado en las inmediaciones del T-Mobile Park, buscaba inmortalizar su icónica postura de bateo y rendir homenaje a su legado dentro de la franquicia.

Sin embargo, el acto tomó un giro inesperado justo en el momento más importante. Al retirar la cubierta durante la ceremonia, el bat de la estatua —parte central de la figura— se rompió de forma evidente, incluso con el público celebrando y el conteo alusivo al número 51 del ex pelotero nipón. El desperfecto ocurrió en pleno acto protocolario, lo que generó sorpresa entre los asistentes.

Lejos de incomodarse, Ichiro reaccionó con su característico sentido del humor. El ex pelotero bromeó sobre lo ocurrido y restó importancia al incidente, lo que ayudó a relajar el ambiente en un evento que también contó con la presencia de otras figuras históricas del equipo.

The Seattle Mariners unveiled their new statue of Ichiro Suzuki outside T-Mobile Park today…



The bat on the statue broke on reveal. pic.twitter.com/NFK71ws519 — Just Baseball (@JustBB_Media) April 10, 2026

El problema fue atendido de inmediato por la organización, que trabajó para reparar la pieza dañada y continuar con la ceremonia sin mayores contratiempos. La estatua, que representa uno de los swings más reconocibles del beisbol, se mantiene como un símbolo permanente del impacto de Ichiro en la franquicia y en las Grandes Ligas.