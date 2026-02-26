Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr., con cañones encendidos

Hiram Marín

El momento clave del juego entre República Dominicana y Países Bajos se dio en la tercera entrada, cuando los dominicanos explotaron ofensivamente con cinco carreras. Los home runs de Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto marcaron la pauta y pusieron al equipo en control absoluto del juego. Esta ráfaga fue decisiva para encaminar el nocaut que llegaría más adelante.

Desde ese instante, Países Bajos no logró encontrar respuesta y sus intentos de reacción fueron contenidos por el pitcheo dominicano. Luis Severino, como abridor, limitó el contacto efectivo y el relevo mantuvo la ventaja, asegurando que las carreras dominicanas fueran definitivas. La combinación de bateo y pitcheo selló el dominio.

El impacto de esos cinco carreras fue más allá del marcador, ya que le dio confianza al resto de la alineación dominicana. Jugadores como Junior Caminero y Austin Wells continuaron aportando ofensiva con batazos oportunos, ampliando la ventaja. La ofensiva dominicana mostró su potencia y cohesión en el momento más crítico.

Tras esa entrada, el control del juego quedó completamente en manos de República Dominicana. Países Bajos no logró acercarse y la ventaja creció hasta el 12‑1 final, consolidando la segunda paliza consecutiva del equipo en el Grupo D. Ese instante definió el rumbo del encuentro y la clasificación del conjunto dominicano.