El poder dominicano volvió a notarse en el Clásico Mundial de Béisbol

República Dominicana impuso su poderío ofensivo desde el inicio y construyó una ventaja que nunca perdió. Con un ataque explosivo, dominó a Países Bajos con un contundente 12‑1 en siete entradas, culminando con el nocaut por la regla de carrera en su segundo juego del Grupo D. Esta fue, además, la segunda paliza consecutiva de los dominicanos en la fase de grupos tras vencer 12‑3 a Nicaragua en su debut.

El 'lineup' quisqueyano tuvo varias figuras relevantes que destacaron a la ofensiva. Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto conectaron cuadrangulares, mientras que Junior Caminero y Austin Wells también se volaron la cerca para encender la ofensiva. El bateo produjo en total cuatro home runs de diferentes peloteros dominicanos en el mismo encuentro.

El pitcheo dominicano también cumplió su parte para mantener la ventaja amplia. El abridor Luis Severino trabajó varias entradas limitando el ataque neerlandés, y el relevo contuvo los escasos intentos de reacción de Países Bajos. El conjunto dominicano no permitió que los europeos se acercaran después del segundo episodio, consolidando el dominio de principio a fin.

Con este resultado, República Dominicana se coloca con marca de 2‑0 en el Grupo D del torneo y se perfila como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda. Por su parte, Países Bajos queda con registro más complicado tras esta derrota, obligado a buscar victorias en sus siguientes compromisos para mantener opciones de clasificación.