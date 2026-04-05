Juan Soto sufrió una inoportuna lesión

Redacción FOX Deportes

El estelar jardinero de los New York Mets, Juan Soto, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Luego de que el equipo evaluara la molestia que inicialmente parecía menor, la organización optó por la precaución desde el arranque de temporada.

La lesión se presentó durante un juego ante los San Francisco Giants, cuando Soto corrió de primera a tercera tras un sencillo y sintió el tirón en la pantorrilla. El dominicano abandonó el encuentro en la primera entrada, lo que generó preocupación inmediata dentro del club. Desde ese momento, el cuerpo médico inició la valoración correspondiente.

The Mets have placed Juan Soto on the 10-Day IL with a right calf strain



He will miss approximately 2-3 weeks pic.twitter.com/ywqmbY2m7j — SNY Mets (@SNY_Mets) April 6, 2026

Los estudios posteriores, incluida una resonancia magnética, confirmaron que se trata de una distensión leve. Aunque en un principio fue considerado “día a día”, los Mets decidieron colocarlo en la lista de lesionados para evitar una recaída. La medida busca cuidar su condición física en un calendario que apenas comienza.

El tiempo estimado de recuperación es de entre dos y tres semanas, por lo que su regreso podría darse hacia finales de abril. Soto había iniciado encendido la campaña, bateando por encima de .350, lo que hace aún más sensible su ausencia. El equipo confía en que su recuperación transcurra sin contratiempos.