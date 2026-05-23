Jeremy Peña se integró al club de las 250 carreras impulsadas

Redacción FOX Deportes

Jeremy Peña alcanzó una nueva marca en su joven carrera este 24 de mayo, al llegar a las 250 carreras impulsadas en MLB durante la victoria de los Houston Astros por 8-5 sobre los Chicago Cubs. El shortstop remolcó dos anotaciones con un sencillo de dos carreras que le dio la vuelta al encuentro y lo llevó a esa cifra redonda.

La producción llegó apenas en su quinta temporada completa en las Mayores. Peña cerró la campaña de 2025 con 247 impulsadas de por vida y necesitaba tres más para alcanzar las 250. Tras regresar recientemente de una lesión en el tendón de la corva, consiguió las remolcadas necesarias durante la serie ante Chicago.

Desde su debut con Houston en 2022, el dominicano se consolidó como una de las piezas más importantes de la organización. Además de ganar la Serie Mundial en su temporada de novato, fue nombrado Jugador Más Valioso tanto de la Serie de Campeonato de la Liga Americana como del Clásico de Otoño, logros inéditos para un novato de su posición.

A sus 28 años, Peña sigue ampliando un historial que ya incluye un Guante de Oro, una selección al Juego de Estrellas y ahora 250 carreras impulsadas en las Grandes Ligas. La cifra confirma su valor dentro de una alineación de Houston que continúa peleando por mantenerse entre los protagonistas de la Liga Americana.