‘Fuego amigo’ en los Red Sox por caer en Serie de Comodines

Hiram Marín

La contundente barrida sufrida por los Red Sox de Boston ante sus eternos rivales, los Yankees de Nueva York, en la Serie de Comodines de 2026 dejó secuelas inmediatas en el ‘clubhouse’.

La eliminación no solo representó el fin de la temporada para el conjunto de Massachussetts, sino que desencadenó una inusual ola de cuestionamientos internos dirigidos hacia las decisiones tácticas del manager Chad Tracy.

Barrida de los New York Yankees a los Red Sox El equipo del Bronx resolvió en dos juegos la eliminatoria en la ronda de comodines

El principal motivo de tensión fue el manejo del pitcheo abridor durante los momentos críticos de la serie.

El as de la rotación, Sonny Gray, no ocultó su frustración al ser retirado del juego tras haber realizado únicamente 70 lanzamientos en la quinta entrada, señalando públicamente que esperaba mayor confianza de su manager en un escenario de vida o muerte para el equipo.

A las palabras de Gray se sumaron las reacciones desfavorables de otros peloteros del roster, como el catcher veterano Willson Contreras, quienes criticaron la excesiva dependencia del staff de coacheo en las métricas avanzadas por encima del desarrollo del juego.

Jugadores del router expresaron que el uso rígido del análisis de datos impidió respaldar el ímpetu y el temple de los peloteros en el terreno.

"I'm the best pitcher in the American League going through the order for a third time. I think that's a fact. I would've liked to live or die with me in that moment...ask the guys in here if they felt the same way. I felt strong, confident."



Sonny Gray on getting pulled in the… pic.twitter.com/hIWTd77Aso — SNY Yankees (@snyyankees) October 1, 2026

Esta serie de reproches evidencia una clara fractura entre la visión de la directiva y la mentalidad del vestidor tras la caída ante Nueva York.

Las decisiones en los cambios de lanzadores y la lectura del juego dejaron un ambiente tenso en Boston, donde los referentes del plantel exigen que para el futuro se valore la experiencia de los peloteros sobre las cifras generadas por la tecnología.