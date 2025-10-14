Despertaron los Blue Jays y aplastaron a los Mariners

Héctor Cantú

El venezolano Andrés Giménez, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el mexicano Alejandro Kirk despacharon la pelota del parque para encabezar un ataque de 5 cuadrangulares de los Azulejos de Toronto, que este miércoles vencieron por paliza 4-13 a los Marineros de Seattle, en su primer triunfo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.



Los Azulejos (1-2), que habían sido limitados a solo 4 carreras en los 2 primeros juegos de esta serie, contaron con el despertar ofensivo de Guerrero Jr. quien se fue perfecto en 4 oportunidades al bate y anotó 3 carreras.

A pesar de la derrota, los Marineros continúan adelante (2-1) en la serie al mejor de siete juegos.



En el partido, el dominicano Julio Rodríguez se encargó de inaugurar el marcador y colocar al frente a los Marineros con un cuadrangular de dos carreras ante los envíos del derecho Shane Bieber, quien abrió por los Azulejos.



La respuesta de los Azulejos llegó en el tercer episodio cuando anotaron cinco carreras, las primeras de ellas por jonrón de dos carreras de Giménez ante George Kirby, quien inició el juego por los Marineros.



Los visitantes continuaron su ataque en esa tercera entrada, cuando sumaron 3 anotaciones más, la primera por picheo descontrolado Kirby, que permitió a Nathan Lukes anotar desde la antesala, y las otras dos por doble de Daulton Varsho, con el cual Guerrero Jr. y Kirk avanzaron hasta la registradora.

Los Azulejos ampliaron su ventaja en el cuarto acto, cuando George Springer depositó la pelota en las graderías del jardín central, para sumar el jonrón número 22 de su carrera en postemporada, empatando al puertorriqueño Bernie Williams en el cuarto lugar de todos los tiempos en esta etapa de la campaña.



Guerrero Jr. inició el quinto acto con su cuarto jonrón de esta postemporada, que dejó el terreno por encima de la verja del bosque central, ampliando la ventaja de los de Toronto (2-7).



Ernie Clement sumó una vuelta más al remolcar al venezolano Anthony Santander con un sencillo al bosque derecho.



En el sexto episodio, Giménez avanzó hasta la timbradora con un batazo a la inicial de Lukes, que antecedió al planazo de tres anotaciones fletado por el mexicano Kirk, con el cual arrastró a Springer y Guerrero Jr. hasta el plato, para colocar a los Azulejos en cifras dobles (2-12) en el encuentro.



Los Marineros, que tras sus dos anotadas en la primera entrada habían sido anulados por los lanzadores de los Azulejos, volvieron a la carga con jonrones consecutivos del cubano Randy Arozarena y de Cal Raleigh frente al relevista cubano Yariel Rodriguez.



Los Azulejos se encargaron de completar su ataque en la novena entrada, cuando Addison Barger mandó la esférica más allá de los límites del terreno.

Luego de permitir el jonrón de 2 carreras de Rodríguez en la primera entrada, Bieber (1-0) encontró su ritmo sobre el montículo, logrando mantenerse lanzando por espacio de 6 episodios, en los que permitió 4 indiscutibles y ponchó a 8 rivales para llevarse la victoria.



Por su parte, Kirby (0-1) no tuvo secretos ante los Azulejos, quienes lo atacaron con 8 carreras en 4 entradas, en las que ponchó a 4 bateadores.



El cuarto partido de la serie será disputado este jueves en el T-Mobile Park de Seattle