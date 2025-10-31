Dave Roberts, el 'jefe de jefes' en MLB

Hiram Marín

Los Dodgers conquistaron la Serie Mundial 2025 tras vencer en once entradas a los Blue Jays y sellar su segundo título consecutivo y tercero al frente del equipo angelino.

Con ello, Dave Roberts se convirtió en el primer manager en lograr un bicampeonato en Grandes Ligas desde Joe Torre con los Yankees en 1998 y 1999. Su nombre ya está ligado a una de las etapas más exitosas en la historia moderna del beisbol.

Roberts, quien dirige a Los Ángeles desde 2016, ha convertido la consistencia en sello de la casa. Bajo su mando, el equipo acumula un porcentaje de victorias superior a .620 y ha clasificado a postemporada en cada una de sus campañas. Su gestión combina equilibrio entre disciplina y respaldo absoluto a sus jugadores.

El estratega ha sabido mantener unido a un vestidor repleto de figuras como Mookie Betts, Shohei Ohtani y Freddie Freeman, sin perder la identidad colectiva. Su estilo sereno y analítico ha sido clave para que los Dodgers respondan en los momentos de mayor presión, incluso en series extendidas y juegos de alto riesgo.

Dave Roberts y los Dodgers extendieron su relación El manager y la novena angelina renovarán su contrato

Hoy, Dave Roberts es más que un manager exitoso: es el rostro del proyecto que redefinió a los Dodgers como potencia duradera. Con dos títulos consecutivos, múltiples banderines de Liga Nacional y una cultura de excelencia, su legado se consolida como el pilar de una era dorada que parece lejos de terminar.