Hazaña y merecido bicampeonato de los Dodgers

Hiram Marín

Un gran cierre de Yoshinobu Yamamoto, a la postre nombrado el MVP, coronó una gran reacción de los Dodgers y el equipo angelino se coronó bicampeón de la Serie Mundial al derrotar 5-4 a los Toronto Blue Jays en el séptimo y definitivo juego, que tuvo que irse a 11 entradas para definir al ganador.

Los home runs de Miguel Rojas y Will Smith cayeron en momentos clave, pues le dio a los Dodgers la posibilidad de despertar en lo que parecía una ruta directa al abismo. Pero quedó claro que si hay un equipo con el que no se puede confiar nadie es precisamente el campeón de MLB.

Los Blue Jays lucían dominantes, primero con el home run de tres carreras de Bo Bichette que ponía en problemas a Shohei Ohtani, quien abrió el juego desde la lomita y con el bat tuvo una actuación por demás discreta.

Pero es el trabajo en equipo el que define todo en el béisbol y poco a poco, con una labor de cuadro impecable, el equipo de Dave Roberts comenzó a remar contracorriente, hasta que logró igualar a Toronto.

Se trató de una serie complicada para los Dodgers, remontar no fue sencillo y así, con un gran desempeño, el equopo californiano resistió, puso el pecho y logró su segundo título consecutivo de la manera más merecida.

Desde 1998-2000, cuando los Yankees repitieron títulos, ningún equipo lo había logrado.