Cal Raleigh, con el bat apagado y además... lesionado

EFE

El catcher de los Seattle Mariners, Cal Raleigh, fue puesto este jueves en la lista de lesionados por 10 días debido a molestias en la cadera, un nuevo contratiempo para el estadounidense a 50 días del comienzo de la temporada.

Raleigh, uno de los principales candidatos al premio al Jugador Más Valioso de la campaña 2025, no concluirá la serie frente a los Houston Astros y será sometido a una evaluación más exhaustiva cuando el equipo regrese a Seattle, informó la organización.

Cal Raleigh, en la peor racha ofensiva de su carrera El campeón de home runs ya suma 36 turnos sin poder conectar hits

Por el momento, la franquicia de la División Oeste de la Liga Americana no ha precisado el alcance de la lesión del estelar de 29 años, ni si necesitará más tiempo de recuperación después de una baja inicial de diez días.

La baja del receptor se produce en medio de un discreto arranque ofensivo, pues, hasta ahora, Raleigh batea para .161, con siete cuadrangulares y 18 carreras impulsadas, después de una sobresaliente temporada 2025, en la que lideró las Grandes Ligas con 60 home runs y fue pieza clave en la clasificación de los Mariners a la postemporada.

El rendimiento del número 29 también ha estado lejos de su nivel habitual. En los últimos siete días apenas conectó dos imparables en 28 apariciones al plato, acumuló 11 ponches y registró promedio de .071.

Los cañoneros que más prometen rumbo a 2026 en MLB

Precisamente el pasado martes, durante la serie ante Houston, Raleigh puso fin a una racha de 38 turnos consecutivos sin conectar de imparable.

El mánager de Seattle, Dan Wilson, señaló que el futuro inmediato del jugador "dependerá de la gravedad de la lesión", mientras esperan los resultados médicos definitivos.

Ante la ausencia de Raleigh, Mitch Garver asumirá las labores detrás del plato, aunque tampoco atraviesa un buen momento ofensivo, con promedio de bateo de .167.

Además, los Mariners ascendieron desde Tacoma, sucursal Triple A de la organización, al venezolano Jhonny Pereda, que batea para .321 en las ligas menores, con dos cuadrangulares y nueve carreras impulsadas.