Cade Smith, primer pitcher relevista con 20 salvamentos en 2026

Redacción FOX Deportes

Cade Smith se convirtió este viernes 29 de mayo en el primer relevista de las Grandes Ligas en alcanzar la barrera de los 20 salvamentos durante la temporada 2026. El cerrador de los Guardians aseguró la victoria de Cleveland por 4-3 sobre los Red Sox de Boston en el Progressive Field, al retirar la novena entrada con autoridad y ponchar a los últimos tres bateadores que enfrentó.

La labor de Smith volvió a confirmar el dominio que ha mostrado desde que asumió definitivamente el papel de cerrador en Cleveland. Boston colocó la potencial carrera del empate en circulación al iniciar el noveno episodio, pero el canadiense respondió con tres ponches consecutivos para preservar el triunfo. Apenas dos días antes había conseguido su rescate número 19 en una victoria de 3-2 sobre Washington.

Cade Smith is MLB's first pitcher to 20 saves in 2026! 👏 pic.twitter.com/UqnQVHroHP — MLB (@MLB) May 30, 2026

El derecho de 27 años ha sido una de las piezas fundamentales para los Guardians durante los primeros dos meses de campaña. De acuerdo con MLB, llegó a la jornada como líder de salvamentos en las Grandes Ligas y mantuvo esa posición al convertirse en el primero en alcanzar los 20 rescates. Sus números también incluyen efectividad de 2.70 y 39 ponches en 26.2 entradas.

La carrera por el liderato de salvamentos, sin embargo, sigue muy cerrada. Entre los relevistas que permanecen al acecho se encuentran nombres de primer nivel como Andrés Muñoz, Robert Suárez, Mason Miller y otros especialistas que se mantienen dentro del grupo perseguidor rumbo al verano. Con cuatro meses de temporada por delante, Smith tomó la delantera, pero la pelea por la corona de rescates apenas comienza.