Con paliza, los Guardians dieron un golpe de autoridad

Hiram Marín

Los Cleveland Guardians arrancaron con el pie derecho su serie en Comerica Park tras imponerse 8-2 a los Detroit Tigers, en una noche donde el protagonista absoluto fue Slade Cecconi.

El derecho firmó su apertura más sólida de la temporada y recibió reconocimiento de sus compañeros antes de abandonar el montículo en la octava entrada. Stephen Vogt salió del dugout para retirarlo tras una actuación dominante. Cecconi chocó el puño con José Ramírez, Brayan Rocchio, Travis Bazzana, Rhys Hoskins y Austin Hedges antes de dejar el juego.

Cecconi trabajó por espacio de 7.1 entradas, permitió apenas dos carreras, cinco hits y dos bases por bola, además de recetar cuatro ponches.

The @CleGuardians win for the sixth time in seven games! pic.twitter.com/Io4JU0ng1M — MLB (@MLB) May 19, 2026

El pitcher se quedó cerca de igualar la apertura más larga de un pitcher de Cleveland en la campaña, luego de las ocho entradas que lanzó Parker Messick ante Baltimore el pasado 16 de abril. El serpentinero llegó al compromiso con efectividad de 5.60 y WHIP de 1.58 tras nueve aperturas. Apenas había completado seis innings en una ocasión durante todo el año.

Sin embargo, el abridor ya mostraba señales de recuperación en sus dos salidas anteriores, en las que había tolerado únicamente dos carreras en 9.1 episodios combinados. Ante Detroit lució mucho más eficiente y retiró en orden a los bateadores entre la segunda y la séptima entrada. El único daño de los Tigers llegó temprano con un doble productor de Riley Greene en el primer inning. Más tarde, Matt Vierling conectó cuadrangular solitario al abrir la octava entrada.

La ofensiva de Cleveland también mantuvo el ritmo encendido después de anotar 10 carreras el domingo frente a Cincinnati. José Ramírez terminó de 4-3 con cuadrangular, el número 293 de su carrera en Grandes Ligas, y volvió a comandar el ataque de los Guardians. Por su parte, Ángel Martínez respondió desde el primer turno del lineup con actuación de 5-2 y una carrera producida. El jardinero venezolano llegó inspirado después de recibir este lunes el reconocimiento como Jugador de la Semana de la Liga Americana.