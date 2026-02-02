Brendan Donovan pasa de los Cardinals a los Mariners

Redacción FOX Deportes

Los Seattle Mariners adquirieron al infielder/outfielder All-Star Brendan Donovan de los St. Louis Cardinals en un intercambio de tres equipos que también incluyó a los Tampa Bay Rays.

Donovan, de 29 años, llega a Seattle tras una destacada temporada 2025 en la que fue seleccionado al Juego de Estrellas y aportó poder y versatilidad tanto en el infield como en los jardines.

Whether it was on the field or in our community, you brought heart and hustle every day.



Thank you, Brendan Donovan! Best of luck in Seattle! pic.twitter.com/XU1VQCuyrF — St. Louis Cardinals (@Cardinals) February 3, 2026

El pacto entre los tres equipos fue complejo: los Mariners enviaron al tercera base Ben Williamson a los Rays, mientras que los prospectos Jurrangelo Cijntje y Tai Peete fueron enviados a los Cardinals como parte de la compensación por Donovan.

Además, el Cardinals recibió selecciones de draft y otro prospecto desde Tampa Bay, fortaleciendo su proyecto a futuro.

Esta triangulación permitió a Seattle reforzar su alineación y profundidad defensiva sin sobrecargar su roster con un solo tipo de activo, al tiempo que los Cardinals consiguieron piezas jóvenes para su reconstrucción y los Rays agregaron un infielder con potencial a su sistema.

Con Donovan en su nómina, los Mariners suman un bateador versátil y defensor confiable a una plantilla que ya cuenta con varias figuras destacadas, buscando consolidarse como contendientes fuertes para la temporada 2026 tras llegar cerca de la Serie Mundial en 2025.