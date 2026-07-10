Blanqueada a domicilio de los Red Sox a los Mets

Redacción FOX Deportes

Los Boston Red Sox vencieron 4-0 a los New York Mets en Citi Field, extendiendo su racha ganadora a ocho partidos tras un duelo dominado por el pitcheo y el poder oportuno.

La ofensiva de Boston capitalizó sus oportunidades con apenas seis imparables, mientras que la escuadra local sufrió a la ofensiva al ser limitada a solo tres hits en todo el encuentro.

El abridor de la novena de Nueva York, Freddy Peralta, cargó con la derrota tras permitir las primeras dos anotaciones en la cuarta entrada. Un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo rompió el cero en ese episodio, castigando los lanzamientos rivales de manera inmediata tras haberse otorgado previamente una base por bolas.

La ventaja de los visitantes se duplicó en el octavo capítulo ante los envíos del cuerpo de relevistas. El bateo oportuno volvió a aparecer con un panorámico jonrón de dos carreras por la pradera derecha, sentenciando por completo el marcador definitivo y asegurando el triunfo para la escuadra de Boston.

Por los Red Sox, el abridor Eduardo Rivera lució sólido en tres entradas y un tercio sin permitir hit, saliendo tras el primer imparable en contra. El bullpen visitante, apoyado por un relevo clave en un momento crítico con las bases llenas, completó la labor monticular para colgar un cero más en la campaña.