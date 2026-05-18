Alarmas en los Astros: José Altuve a la lista de lesionados

Redacción FOX Deportes

Los Houston Astros recibieron otro duro golpe en una temporada plagada de lesiones, luego de que José Altuve fuera colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión grado 2 en el oblicuo izquierdo.

El venezolano salió lastimado el sábado ante Texas, tras un swing en la octava entrada que le provocó visibles gestos de dolor. Una resonancia magnética confirmó la gravedad del problema.

De acuerdo con el manager Joe Espada, el club todavía no tiene una fecha exacta para el regreso de Altuve, aunque lesiones similares han dejado fuera a jugadores de Houston por más de cinco semanas. Jake Meyers, quien sufrió un desgarro grado 2 en el oblicuo esta campaña, estuvo fuera por un periodo semejante, por lo que el panorama para el segunda base luce complicado.

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La ausencia del veterano llega en un momento crítico para los Astros, que ya lidian con múltiples bajas importantes en el roster. Carlos Correa quedó fuera toda la temporada tras cirugía en el tobillo, mientras que Yainer Díaz, Hunter Brown y Josh Hader también han pasado tiempo en la lista de lesionados. Altuve bateaba para .245 con cuatro home runs y 12 carreras producidas en 42 juegos antes de lesionarse.

Houston espera cubrir temporalmente la baja con Braden Shewmake, quien arrancó en la segunda base en el primer juego de la serie ante Minnesota. Jeremy Peña regresó este lunes tras superar una lesión muscular, lo que aliviará un poco la situación defensiva del cuadro interior, aunque los Astros siguen muy golpeados en profundidad y producción ofensiva.