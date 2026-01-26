José Altuve no jugará con Venezuela el Clásico Mundial

Redacción FOX Deportes

José Altuve, segunda base de los Houston Astros, no jugará con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 luego de una decisión tomada en conjunto con su organización.

El equipo solicitó que el jugador permanezca en los entrenamientos primaverales y se enfoque en la preparación de la temporada de Grandes Ligas. Altuve había manifestado públicamente su intención de representar a su país, pero la determinación final no quedó en sus manos.

Jose Altuve will not play in the 2026 World Baseball Classic after the Astros requested him not to participate, per @brianmctaggart pic.twitter.com/Nc4wUpuhGf — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 26, 2026

La principal causa de su ausencia está relacionada con consideraciones médicas y de prevención. Altuve sufrió una fractura en el pulgar durante el Clásico Mundial de 2023, lesión que lo obligó a perder tiempo significativo con los Astros esa temporada. Aunque el propio jugador aseguró encontrarse en buen estado físico, el antecedente pesó en la decisión del club, que optó por evitar riesgos innecesarios.

Venezuela competirá en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se disputará en el loanDepot Park de Miami. En esa fase enfrentará a República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua, en uno de los sectores más competitivos del torneo. La selección venezolana contará con jugadores que ya han expresado su compromiso, como Salvador Pérez, Ronald Acuña Jr., Gleyber Torres y Andrés Giménez.

La ausencia de Altuve representa una baja sensible tanto en lo deportivo como en el liderazgo del equipo, ya que se trata de uno de los bateadores venezolanos más importantes de la última década. Su experiencia en escenarios de alta presión y su producción ofensiva habrían sido un factor clave en un grupo exigente. Aun así, Venezuela mantiene un plantel con profundidad y talento suficiente para competir por el pase a la siguiente ronda.