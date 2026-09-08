Aaron Judge salió de la lista de lesionados y ya podrá jugar

Redacción FOX Deportes

Los New York Yankees reactivaron formalmente a su gran capitán Aaron Judge tras ser apartado de la lista de lesionados, dejándolo habilitado para reaparecer este 8 de septiembre frente a Colorado Rockies.

El cañonero superó una lesión que lo mantuvo marginado de la alineación y ahora vuelve en el tramo definitivo del calendario. Su retorno representa un aliciente de enorme peso en el dogout para el cierre de la campaña regular.

Cap is back in the Bronx ? pic.twitter.com/gORRvMUeEU — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 8, 2026

La causa de su baja fue una fractura por estrés en la costilla que le fue diagnosticada a inicios de junio. Esta fractura demandó un periodo de reposo absoluto y una cautelosa rehabilitación antes de recibir el alta médica para encarar la rotación del bateo.

La complejidad del problema en la zona torácica obligó al cuerpo médico a extremar precauciones para no forzar la zona. El outfielder permaneció fuera de circulación durante más de tres meses, perdiéndose una tajada crucial del rol regular desde su último partido el 31 de mayo.

A lo largo de esta prolongada ausencia, el inicialista del jardín derecho cumplió un extenuante proceso de acondicionamiento físico. Su rehabilitación concluyó con sesiones de bateo en vivo previas al arranque de esta serie en Yankee Stadium.

La reincorporación de Judge llega en el instante oportuno para fortalecer el orden al bate y la defensiva de Nueva York. Su presencia infunde respeto en el turno ofensivo y brinda un liderazgo invaluable en el vestidor para encarar el cierre del standing.

Con la mira puesta en asegurar el boleto a la postemporada, la escuadra neoyorquina recupera a su figura estelar.