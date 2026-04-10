¿Y esta versión goleadora de César Montes?

Héctor Cantú

El defensa mexicano de la Selección sigue en plan intratable en el futbol ruso, luego de haber marcado el tanto con el que su equipo, el Lokomotiv rescató el empate ante el FC Dynamo Majachkalá.

El equipo moscovita tuvo que venir de atrás luego del tanto marcado al minuto 63 desde el manchón penal logrado por Hazem Mastouri.

Entonces apareció el defensa del Tri a tres minutos del final para empujar la pelota al fondo de las redes, antes de que el arquero le arrebatara la posibilidad de marcar.

Lo curioso es que César Montes marcó por tercer partido consecutivo en el futbol ruso, donde ya llegó a seis tantos desde que desembarcó.

Nunca antes, en su carrera, el ‘Cachorro’ había marcado en duelos consecutivos, por lo que ha impuesto un nuevo récord en su camino como futbolista profesional.

Saluden a César Montes, el nuevo goleador del Trie en Copa Oro

Montes es un inamovible del equipo de Javier Aguirre y si todo marcha sobre ruedas, estará en la próxima Copa del Mundo.

Con este resultado, el Lokomotiv queda a ocho puntos del líder de la Liga Premier Rusa que, hasta ahora, encabeza el Krasnodar con 53 puntos.