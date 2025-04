César Montes parece perdido en la Liga de Rusia

Enrique Gómez

Para los que no saben qué ha sido de César Montes en esta temporada, les informamos que desde hace siete meses está jugando en la liga de Rusia y si no recibimos muchas noticias de él no solamente se debe a que el futbol de ese país se encuentra marginado por la UEFA desde hace algún tiempo.

Lo cierto es que el ‘Cachorro’ parece perdido en la liga de Rusia, pues ni siquiera está dentro de los 30 mejores defensas centrales de ese campeonato, al menos así lo establece la Inteligencia Artificial.

Quizá sea que el ‘aislamiento’ en Rusia no lo ha motivado o que simplemente no se ha adaptado a jugar en Europa desde que llegó al Espnayol en 2023 y después al Almería, pero con su desempeño en el futbol ‘soviético’, no le alcanza ni para estar dentro de los mejores jugadores en su posición dentro de la Liga MX, mucho menos en el futbol español, donde tuvo dos oportunidades.

La temporada de César Montes en el Lokomotiv de Moscú, de acuerdo con Comparisonator:

· 158 puntos de índex

· 32° entre todos los defensas del torneo ruso

· Sería 58° entre todos los defensas de la liga de España

· Sería 18° entre todos los defensas de la Liga MX

Un nuevo comienzo con la ilusión al máximo. Con muchas ganas de estar en el campo y defender este escudo. Muy agradecido a Lokomotiv por la confianza q han puesto en mí.

Quiero agradecer a todos los q me apoyaron en Almería pese a q las cosas no se dieron como nos habría gustado pic.twitter.com/0h5E01Nm9w — César Montes (@CJasib) September 12, 2024

Eso de que Montes está “perdido” en Rusia aplica tanto para hablar de su salida del panorama por emigrar a un torneo con tan poca exposición internacional (cabe recordar que desde el conflicto bélico con Ucrania no participa en ningún torneo internacional), así como por el nivel que tiene en este momento, pues a diferencia de su compatriota Luis Chávez, poco se habla de él. Por suerte para su causa, el técnico de la Selección Mexicana sí lo tiene bien identificado, pues lo citó para la Nations League.

Por su nivel en México y sus dos temporadas en la Primera División de España, se esperaba que el defensa de 28 años se luciera en el Lokomotiv (6° lugar), donde ya acumula 13 partidos en la liga de Rusia (la gran mayoría como titular), mientras que en el torneo de copa sí se ha hecho presente con dos goles y una asistencia.

¿El ‘Cachorro’ debe salir del claustro en Rusia antes de que ni el ‘Vasco’ Aguirre lo recuerde?