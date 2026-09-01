Santiago Giménez ya es futbolista de Porto

Redacción FOX Deportes

Santiago Giménez fue anunciado este lunes como nuevo jugador de Porto, al que llega cedido por Milan. En un comunicado, el club portugués informó que el préstamo se extenderá hasta el final de la temporada, cuando tendrá la opción de adquirir al mexicano por 18 millones de euros.

O Dragão espera por ti ?



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Sin embargo, la compra de Giménez podría volverse obligatoria si se cumplen “ciertos objetivos deportivos”, según el comunicado de los ‘Dragones’, que no especificó cuáles serán.

En declaraciones a los medios del club, Giménez aseguró que su llegada será “una etapa que aportará mucho” a su trayectoria como futbolista.

“Siento que puedo aportar al Porto una mezcla del espíritu de lucha mexicano y argentino. Es algo con lo que me identifico, juego con esa pasión y quiero contagiar a mis compañeros con esta pasión que tengo”, agregó.

Giménez se suma a la lista de futbolistas mexicanos que han vestido la camiseta de Porto, en la que aparecen Héctor Herrera, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Miguel Layún y Diego Reyes.