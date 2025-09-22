Santiago Giménez marcó su primer gol de la temporada

Redacción FOX Deportes

Santiago Giménez se estrenó como goleador en la temporada 2025/26 tras abrir el marcador en la Coppa Italia frente al Lecce.

El mexicano dio el primer aviso al minuto 2’, picándole el esférico a Christian Früchtl, pero el arquero sacó un manotazo para rechazar lo que parecía el primer gol del Milan.

Sin embargo, Giménez no paró de intentarlo y al 20’ empujó un centro venenoso de Davide Bartesaghi para el 1-0.