Santiago Giménez marcó su primer gol de la temporada
El mexicano abrió el marcador en la Coppa Italia.
Santiago Giménez se estrenó como goleador en la temporada 2025/26 tras abrir el marcador en la Coppa Italia frente al Lecce.
El mexicano dio el primer aviso al minuto 2’, picándole el esférico a Christian Früchtl, pero el arquero sacó un manotazo para rechazar lo que parecía el primer gol del Milan.
Sin embargo, Giménez no paró de intentarlo y al 20’ empujó un centro venenoso de Davide Bartesaghi para el 1-0.
