Raúl Jiménez continuaría su carrera con Wolverhampton

Oscar Sandoval

Fulham anunció que Raúl Jiménez abandonaría el club al terminar contrato y Wolverhampton tocó la puerta del delantero con un proyecto serio cuyo objetivo es el ascenso a la Premier League, la propuesta convencería al mexicano quien estaría cerca de alcanzar un acuerdo.

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Raúl Jiménez es el ídolo moderno de los aficionados de los ‘Wolves’ y su regreso al Molineaux estaría avanzando luego de los últimos contactos entre el agente del futbolista de 35 años y el conjunto inglés que anunció el fichaje de Kieran Trippier para comenzar a soñar con el ascenso.

Fabrizio Romano informó a través de su cuenta en X que después del lateral inglés, la prioridad era el atacante quien anotó 57 goles en 166 partidos en su primera etapa con Wolverhampton que dio un paso para consumar el fichaje luego de las últimas negociaciones.

El periodista italiano asegura que el regreso de Raúl Jiménez a la disciplina del club está “muy cerca” y su fichaje ilusiona a una afición que solo tiene buenos recuerdos del mexicano.