¿Por qué Edson Álvarez no juega ni en la Championship?

Enrique Gómez

Si hay algo peor que militar en la segunda división, es no ver minutos en esa competencia y si algo más grave, es ni siquiera ser parte de la convocatoria… Vaya situación la que vive Edson Álvarez.

Por quinto partido consecutivo, el mexicano no fue citado por el West Ham para el partido de liga y si recodarmos su paso por el Fenerbahce, cada vez es más común ver al ‘Machín’ sin protagonismo.

Los ‘Hammers’ no necesitaron al capitán de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, pues vencieron 3-0 al Derby County e hilaron su segunda victoria en la Championship de Inglaterra.

El ténico Nuno Espírito Santo no ha aclarado la situación en torno al defensivo de 28 años, pero no se trata de una lesión, pues el jugador vio minutos en el partido copero contra el Portsmouth el 8 de agosto (su única participación en la actual temporada) y no se han hecho anuncios sobre un problema físico.

Nuno names his XI ?️ pic.twitter.com/aGBewL47Pj — West Ham United (@WestHam) September 5, 2026

Con el mercado de transferencias cerrado en casi toda Europa, se esperaba que el mexicano viera minutos en este partido por la quinta jornada de la Championship, pues tanto el futbolista como el club deberían estar resignados a estar juntos durante el resto del 2026, pero no fue así y mientras el equipo tiene a uno de sus jugadores con más alto perfil marginado, el futbolista sigue sin poder emplearse.

Está claro que el ‘Machín’ no quiere estar en la segunda división, pero tiene contrato con los ‘Hammers’ y con el libro de transferencias cerrado en las principales ligas de Europa, deberá hacer las paces con el equipo si no quiere quedarse toda la campaña sin jugar y por tanto, arriesgarse a quedar fuera de la Selección Mexicana, pues seguramente Rafael Márquez no tiene intención de llamar a un futbolista inactivo.

Ya sea por una postura del jugador o por mera decisión del técnico, la realidad es lapidaria: Edson Álvarez no juega ni en la Championship, la segunda división de Inglaterra.