Se cae la opción del Sevilla para el mexicano Edson Álvarez

Héctor Cantú

Edson Álvarez habría sufrido un revés en su búsqueda de equipo para la temporada 2026/27. El posible fichaje del mexicano por el Sevilla se habría caído durante las últimas horas del mercado de verano.

El Chiringuito reportó que personas cercanas al conjunto hispalense descartaron la llegada del capitán de la Selección Mexicana. La información, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente por Sevilla ni West Ham United.

Álvarez regresó al conjunto inglés después de pasar la temporada 2025/26 cedido con el Fenerbahce. El mediocampista mantiene contrato con West Ham, club al que llegó procedente del Ajax en agosto de 2023.

El futuro de ‘Machín’ ha generado diferentes versiones durante el mercado. Sevilla y Real Betis han aparecido como posibles destinos en España, mientras que el América también ha sido mencionado como una alternativa para el mexicano.

Edson Álvarez se estrenó en la Premier League con un golazo ante Everton

De concretarse esta última posibilidad, Álvarez regresaría al club donde comenzó su carrera profesional antes de marcharse al Ajax en 2019.