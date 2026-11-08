Obed Vargas podría ser sacrificado por Atlético de Madrid

Oscar Sandoval

Obed Vargas podría convertirse en una de las primeras salidas de Atlético de Madrid durante el mercado invernal porque no ha conseguido ganarse un lugar en el mediocampo y aparece como la última alternativa de Diego Simeone en su posición, una situación que podría abrirle la puerta para buscar minutos lejos del conjunto rojiblanco.

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El mediocampo de los ‘Colchoneros’ es una de las zonas más pobladas de la plantilla y el ‘Cholo’ cuenta con diferentes alternativas, pero Vargas no figura entre sus principales opciones. El mexicano todavía no ha debutado en La Liga y apenas disputó 12 minutos en Champions League, números que reflejan su falta de protagonismo.

El diario Marca señala que Atlético de Madrid tendrá un “mercado intenso” durante enero, con fichajes y salidas para ajustar la plantilla. La publicación apunta que el mexicano sería “una de las seguras” para abandonar el equipo mediante una “cesión”, una operación que le permitiría buscar la continuidad que no ha encontrado bajo las órdenes de Simeone.

La posible salida de Vargas también respondería a las necesidades del conjunto rojiblanco, que busca reforzar el lateral izquierdo para afrontar la segunda mitad de la temporada. La directiva necesita abrir espacio en la plantilla antes de incorporar nuevos futbolistas y el mediocampista podría ser uno de los primeros sacrificados.