¡Mexicana al Manchester United! Rebeca Bernal hace historia

EFE

La Federación Mexicana de Futbol informó que Rebeca Bernal es la primera jugadora de ese país que jugará con el equipo femenino del Manchester United inglés.

Bernal, seleccionada nacional, jugaba en la actualidad para el Washington Spirit de la National Women's Soccer League (NWSL) de Estados Unidos, considerada una de las ligas más competitivas del mundo.

La jugadora de 29 años es una histórica del Monterrey de la liga femenina del futbol mexicano, equipo con el que disputó 250 partidos, conquistó cuatro títulos y marcó 66 goles.

A nivel de selección, Bernal se ha consolidado como una pieza fundamental.

Ahora, Bernal se convertirá en la primera jugadora formada en la liga femenina del futbol de México, que data del 2017, en emigrar al futbol europeo y en la primera en jugar en la Women's Super League de Inglaterra, en la que defenderá los colores del Manchester United.

Buenas noches, Rojos ❤️ pic.twitter.com/x8XBQCtnuG — Manchester United Women (@ManUtdWomen) September 2, 2026

Bernal debutó con las Rayadas en el 2017, club en el que jugó hasta el 2025 en el que firmó con el Washington Spirit, equipo con el que disputó la final de la Copa de Campeones Concacaf W hace unos meses, en el que perdió la final ante el América mexicano.

Más temprano este día, la cuenta oficial de X del Manchester United anunció la llegada de la mexicana.

"Ya ha llegado nuestro último refuerzo. Reds, conozcan a nuestra nueva incorporación: Rebeca Bernal", escribió el equipo junto a una fotografía de la defensa.

Matt Johnson, director del futbol femenino del Mnchester United se mostró entusiasmado con la contratación.

"Rebeca es una jugadora excepcional que aporta calidad, liderazgo y experiencia a nuestra joven y prometedora plantilla", afirmó el directivo.