La Roma se lanza por Israel Reyes

Redacción FOX Deportes

Israel Reyes podría convertirse en el noveno mexicano en jugar en la Serie A y en el segundo en vestir la camiseta de la Roma.

El defensa es pretendido por la ‘Loba’, que presentó una oferta de 5 millones de euros al América por su ficha, según informó Corriere dello Sport.

El diario italiano destacó las cualidades de Reyes, entre ellas su "anticipación, lectura del juego y desmarques diagonales", y aseguró que las ‘Águilas’ rechazaron ese primer acercamiento al considerar insuficiente la oferta.

El América buscaría recibir entre 6 y 7 millones de euros por el defensor, de acuerdo con la misma publicación.

Hasta el momento, ni el club mexicano ni el futbolista se han pronunciado sobre el tema.