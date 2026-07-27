Redacción FOX Deportes
La Roma se lanza por Israel Reyes
El América habrían rechazado una primera oferta de la 'Loba'.
Israel Reyes podría convertirse en el noveno mexicano en jugar en la Serie A y en el segundo en vestir la camiseta de la Roma.
El defensa es pretendido por la ‘Loba’, que presentó una oferta de 5 millones de euros al América por su ficha, según informó Corriere dello Sport.
El diario italiano destacó las cualidades de Reyes, entre ellas su "anticipación, lectura del juego y desmarques diagonales", y aseguró que las ‘Águilas’ rechazaron ese primer acercamiento al considerar insuficiente la oferta.
El América buscaría recibir entre 6 y 7 millones de euros por el defensor, de acuerdo con la misma publicación.
Hasta el momento, ni el club mexicano ni el futbolista se han pronunciado sobre el tema.
🦅✈️🐺 "ES UNA VERGÜENZA QUE NO DEJEN IR A 🇲🇽ISRAEL REYES A LA 🇮🇹ROMA"— FOX (@somos_FOX) July 27, 2026
🎙️ @claudiagarciasv y el #CuadroTitular 📺 criticaron CON TODO al América por no ser flexible para la salida de un mundialista mexicano a Europa.✈️❌ pic.twitter.com/Nv5OKDfLK9
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