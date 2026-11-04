Héctor Cantú
La 'Hormiga' González se estrena como goleador en la Superliga Griega
El delantero mexicano suma un gol más a su historial en la temporada
Armando ‘La Hormiga’ González se estrenó como goleador en la Superliga de Grecia al marcar en el empate 1-1 entre Olympiacos y PAOK.
El delantero mexicano abrió el marcador al minuto 51, pero su anotación no fue suficiente para conseguir la victoria, pues Andrija Živković igualó el encuentro a 20 minutos del final.
Después de disputar seis partidos sin marcar en la competición local, González finalmente logró romper su sequía goleadora apenas un minuto después de haber ingresado de cambio.
Con esta anotación, el atacante llegó a seis goles en la presente temporada, luego de haber conseguido dos en la Europa League y tres en la Copa de Grecia.
‘La Hormiga’ llegó al futbol griego esta temporada tras su paso por Guadalajara, donde destacó por su capacidad goleadora. Desde entonces, se ha consolidado como una de las referencias ofensivas del Olympiacos, que ocupa la cuarta posición de la clasificación general.
El conjunto griego volverá a la actividad el próximo domingo ante Iraklis, noveno de la competición, antes de enfrentar al Milan en la Europa League.
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