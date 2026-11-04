La 'Hormiga' González se estrena como goleador en la Superliga Griega

Héctor Cantú

Armando ‘La Hormiga’ González se estrenó como goleador en la Superliga de Grecia al marcar en el empate 1-1 entre Olympiacos y PAOK.

El delantero mexicano abrió el marcador al minuto 51, pero su anotación no fue suficiente para conseguir la victoria, pues Andrija Živković igualó el encuentro a 20 minutos del final.

Después de disputar seis partidos sin marcar en la competición local, González finalmente logró romper su sequía goleadora apenas un minuto después de haber ingresado de cambio.

He needed just one minute to score! ?



??????? pic.twitter.com/PE9pWGu9mW — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 8, 2026

Con esta anotación, el atacante llegó a seis goles en la presente temporada, luego de haber conseguido dos en la Europa League y tres en la Copa de Grecia.

‘La Hormiga’ llegó al futbol griego esta temporada tras su paso por Guadalajara, donde destacó por su capacidad goleadora. Desde entonces, se ha consolidado como una de las referencias ofensivas del Olympiacos, que ocupa la cuarta posición de la clasificación general.

'Hormiga' González, muy emocionado por su primer gol en Europa League

El conjunto griego volverá a la actividad el próximo domingo ante Iraklis, noveno de la competición, antes de enfrentar al Milan en la Europa League.