La Champions League, el torneo que Guillermo Ochoa no ha podido jugar

Guillermo Ochoa es uno de los porteros más emblemáticos de los últimos años alrededor del mundo. El cinco veces campeón del mundo, además de sus participaciones con México, se ha ganado el reconocimiento de los equipos donde ha jugado por su alto nivel de competencia.

Sin embargo, el arquero mexicano tiene una deuda que hasta el momento no ha podido cumplir: el jugar una UEFA Champions League, el mayor torneo de clubes del mundo.

‘Paco Memo’ ha jugado en Italia, Francia, España, Bélgica y ahora, desde inicios de la temporada, vive una nueva experiencia en el futbol portugués.

No obstante, ninguna de las camisetas que ha defendido lo han podido llevar a ser parte de la UEFA Champions League. Lo más cercano que estuvo fue haber jugado ua eliminatoria con el Standard de Lieja, misma que perdió ante el Ajax neerlandés.

Pero no siempre la historia fue asó. Paco Memo estuvo cerca de haber jugador para el Porto y otros clubes de amplio protagonismo en Europa, sin embargo, el no contar con pasaporte comunitario le robó la posibilidad de ser parte de la historia.

“Hubo contactos del FC Porto. Me quedaba un año más de contrato con el Standard de Lieja y sabía que era una de las opciones, pero acabaron fichando a Agustín Marchesín. En 2014 hubo contactos del Benfica, pero yo no tenía pasaporte. Con muchos equipos pasó lo mismo. En 2014, el equipo que me abrió la puerta, aunque no tenía pasaporte, fue el Málaga. Tenía ofertas de equipos que jugaban la Champions, pero sin pasaporte nunca fue posible”, detalló el exarquero del América en una entrevista para la prensa portugesa.

A pesar de que Ochoa decidió aceptar la posibilidad de jugar en Portugal con el Club Deportivo de Aves, sabe que la Champions League sigue estando lejos y que el objetivo principal ronda por lograr la salvación de manera temprana.

“Quiero que sea una temporada en la que la salvación se produzca unos días antes de que acabe la temporada. Queremos ganar los puntos suficientes para lograr nuestro objetivo. Quiero disfrutar de una gran temporada y sumar puntos, para lograr el objetivo antes de que acabe la temporada”, agregó.

Guillermo Ochoa, regresará para jugar con la Selección Mexicana los próximos dos partidos amistosos luego de un tiempo de ausencia. El mexicano se sigue asumiendo como uno de los capitanes y su objetivo personal es poder llegar al Mundial de 2026 como parte del equipo comandado por Javier Aguirre.