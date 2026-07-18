El Borussia Dortmun, otro 'pretendiente' de Gilberto Mora

Héctor Cantú

Se había anticipado: una vez que el Mundial llegar a su final, el mediocampista mexicano, Gilberto Mora, recibiría una aluvión de propuestas para migrar al futbol europeo.

Con su renovación firmada con Xolos de Tijuana y a la espera de ver minutos en el torneo Clausura 2026, el mediocampista mexicano vuelve a ser vinculado con otro de los clubes de la élite del futbol europeo.

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En esta ocasión se trata del Borussia Dortmund, institución que ha forjado a grandes figuras del futbol europeo que hoy son referentes en otros equipos como lo es Jude Bellingham (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), por nombrar algunos.

El Dortmund sabe perfectamente cómo sacar el mejor provecho de jugadores jóvenes y de paso ‘foguearlos’ en el futbol de élite. Suele competir temporada a temporada en la Bundesliga y en la Champions League tiende a clasificarse a las etapas finales.

Pero el camino para el Dortmund no será sencillo, pues Mora también ha sido vinculado a otros clubes como el Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Manchester United y el Napoli.

Mora deberá definir su futuro antes de que culmine el mes de agosto, fecha en la que se cierra la ventana de fichajes en las principales ligas europeas de futbol.