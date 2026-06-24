¡El futuro es ahora! Gol de Mateo Chávez y partidazo de Gilberto Mora

Enrique Gómez

La juventud de México protagonizó el partido contra Sudáfrica. Mateo Chávez anotó el primer gol y aunque Julián Quiñones hizo el segundo, no hubiera sido posible sin el pase de Gilberto Mora.

Mora, jugador de 17 años, hizo historia como el jugador más joven en iniciar un partido desde 2004 al ser parte de la alineación titular para este duelo contra Chequia.

Chávez, de 22, marcó en su primer partido de la Copa del Mundo y acercó al Tri a un triunfo histórico.

EL TRI TAKES THE LEAD IN MEXICO CITY 🇲🇽



What a goal from the left back Mateo Chávez pic.twitter.com/BnY7huwxh5 — FOX Sports (@FOXSports) June 25, 2026

La Selección Mexicana abrió el marcador a los 55 minutos tras una gran definición del ‘Tiloncito’, quien enfrentó al portero por derecha y lo venció con un toque sutil. El equipo ‘azteca’ hizo estallar el Estadio Ciudad de México e inició el camino hacia un hecho histórico: ganar sus primeros juegos del Mundial.

Y apenas seis minutos después, Gilberto Mora mandó un pase filtrado digno de un crack en plena madurez para poner a Jorge Sánchez frente al portero y aunque no pudo conectar bien el esférico, el balón rebotó en su cuerpo y quedó justo para que Julián Quiñones lo empujara.

El futuro es brillante para el Tri, pero, al menos en el tercer partido del Mundial, el presente también.