Edson Álvarez tendría más ofertas además de la de Fenerbahçe

Oscar Sandoval

Edson Álvarez analiza que oferta es la mejor deportivamente para esta temporada, en el horizonte apareció Fenerbahçe y el mediocampista había visto con buenos ojos el interés turco, sin embargo, equipos que están pendientes del mercado se acercaron al mexicano en las últimas horas.

J1 en el Stadium of Light con el tercer kit. ✨ pic.twitter.com/AaCZlDChaZ — West Ham Español 🇲🇽🇦🇷 (@WestHamEspanol) August 16, 2025

West Ham dejará que sea ‘El Machín’ quien decida su futuro, necesita jugar porque al final de esta campaña está la Copa del Mundo y debe llegar con ritmo para capitanear a la Selección Mexicana.

La baraja de opciones se abrió para el capitán del ‘Tri’, ya que el periodista Yağız Sabuncuoğlu informa que “además de Fenerbahçe, Inter, Porto y Borussia Dortmund presentaron hoy ofertas oficiales” al futbolista de 27 años quien estaría analizando los detalles de las mismas.

Al mexicano se le abriría la puerta de la Champions League, ya que con excepción de 'Los Canarios Amarillos' que buscan su lugar por la vía del playoff, los demás interesados participarán en el torneo que sería la mejor forma en que Edson Álvarez se prepare para el Mundial.