Edson Álvarez tendrá una nueva oportunidad para brillar en West Ham

Oscar Sandoval

West Ham anunció la destitución de Nuno Espírito Santo después de dos derrotas consecutivas que dejaron al equipo fuera de los puestos de playoff de la Championship. La decisión podría representar un nuevo comienzo para Edson Álvarez, quien no entraba en los planes del entrenador portugués y ahora tendrá la oportunidad de ganarse un lugar con el próximo cuerpo técnico.

Los ‘Hammers’ tienen como principal objetivo regresar a la Premier League, pero los resultados están lejos de las expectativas. Después de 13 jornadas en la segunda división inglesa, el conjunto londinense no ha conseguido la regularidad necesaria para consolidarse entre los principales candidatos al ascenso.

West Ham ocupa la octava posición con 22 puntos, seis menos que Middlesbrough, líder del campeonato. La pelea por el ascenso directo comienza a complicarse y la directiva decidió poner fin a la etapa de Nuno Espírito Santo para intentar cambiar el rumbo y regresar a los puestos que dan acceso al playoff.

Edson Álvarez fue uno de los grandes relegados durante la gestión del portugués. El mediocampista no disputó un solo minuto en la Championship y su última aparición oficial fue el 8 de agosto, durante el enfrentamiento contra Portsmouth en la primera ronda de la Carabao Cup. Desde entonces, el ‘Machín’ ha permanecido fuera de la actividad.

El cambio de entrenador podría abrirle las puertas al mexicano para recuperar el protagonismo perdido, tendrá que demostrar su capacidad y ganarse la confianza del nuevo cuerpo técnico para volver a competir por un lugar en el equipo, que necesita reaccionar para mantener vivo el sueño del ascenso y Edson Álvarez tendrá una nueva oportunidad para demostrar que puede formar parte de la solución.