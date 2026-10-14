Ningún jugador está borrado del West Ham, ni siquiera Edson Álvarez

Redacción FOX Deportes

Si en el West Ham todos los jugadores cuentan, ¿por qué Edson Álvarez no ha visto un solo minuto a pesar de que está con el equipo desde la pretemporada?

De acuerdo con el técnico Nuno Espírito Santo, si un jugador se encuentra registrado con los ‘Hammers’ es porque está en planes del equipo y si alguno no ha visto minutos, seguramente en el futuro lo hará. Aunque el entrenador no se refirió en específico al mediocampista de 28 años, el escenario es justamente el que percibe el tres veces mundialista con México.

“Todos los jugadores están trabajando. Nos corresponde a nosotros tomar las decisiones. No todos han jugado aún, pero las oportunidades llegarán. Todos los jugadores del equipo forman parte de nuestros planes”, comentó el estratega portugués, quien, de acuerdo con la prensa inglesa, ya no se encuentra tan firme en su cargo al tener al equipo en quinto lugar del Championship, la segunda división de Inglaterra.

Después de nueve partidos, el West Ham cuatro victorias, cuatro empates y una derrota. El común denominador es la ausencia de Edson, quien no ha sido convocado para ningún partido.