¿Cuándo debutará Santiago Giménez con el Porto?

Héctor Cantú

El delantero mexicano Santiago Giménez podría debutar en las próximas horas con el Porto, equipo que le abrió las puertas para iniciar una nueva aventura en el futbol europeo.

El club ha confirmado que ‘Santi’ entrará en la convocatoria del club para el partido que sostendrán este viernes 4 de septiembre ante el Moreirense.

Santiago Giménez agranda la lista de mexicanos que jugaron en Porto

“Santiago Giménez estará en la convocatoria si no hay contratiempos. Sin embargo, es pronto para decidir si jugarán inmediatamente”, detalló en conferencia de prensa, Francesco Frioli.

El propio estratega aseguró que lo prioritario para el club es que todos sus futbolistas estén en excelente forma física y futbolística.

“Santiago viene de épocas difíciles y hay que recuperarlo en sus índices físicos y su condición física ideal. Este equipo coloca como prioritario la intensidad y el nivel físico junto con los perfiles de los jugadores. Va a requerir paciencia, trabajo y atención a los pormenores”, agregó.

Los Dragones jugarán en casa, escenario perfecto para darle la bienvenida a Giménez, quien llega luego de haber tenido un paso intermitente con el Milan en la última campaña, en la que jugó 18 partidos.

El Porto, que marcha con paso perfecto luego de cuatro partidos en la Primeira Liga, debutará en la UEFA Champions League el próximo martes ante el Manchester City, partido donde se espera que Santiago Giménez pueda ser titular.