¿Cuándo debutan Santiago Giménez y Raúl Jiménez en la nueva temporada?

Enrique Gómez

Ya queremos ver a Santiago Giménez reivindicarse con el Milan y a Raúl Jiménez vivir una temporada más en Inglaterra, sobre todo después de que ambos se lucieron en sus partidos de preparación.

Ahora que los delanteros mexicanos parecen estar finos la pretemporada, hay más emoción para los partidos oficiales del futbol europeo, pero ¿cuándo inicia las campañas en Italia e Inglaterra?

Serie A:

· Inicia el sábado 23 de agosto

· Milan (Santiago Giménez) debuta ese día ante Cremonese

· Genoa (Johan Vásquez) también se estrena el 23 contra el Lecce

Premier League:

· Inicia el viernes 15 de agosto

· Bournemouth (Julián Araujo) abre el telón ante Liverpool

· Fulham (Raúl Jiménez) debuta el 16 ante Burnley

· West Ham (Edson Álvarez), también el 16 de agosto ante Sunderland

Santiago Gimenez se presentó en la pretemporada de Milan con gol Gimenez fue titular ante Leeds y jugó 61 minutos

Los dos principales nueves que tiene México juegan en Europa y este día ambos ‘mojaron’ con sus respectivos equipos en los partidos de pretemporada. Se espera que ambos atacantes tengan un papel relevante en sus equipos y, al menos de momento, se perfilan para ser titulares con sus clubes.

Santiago Giménez abrió el marcador

A los 30 minutos en el Estadio Aviva de Dublín, Santiago Giménez mostró su olfato goleador. Se detuvo en el área, esperó a que la diagonal pasara entre seis jugadores (aliados y rivales) y dentro del área chica, puso el balón en la parte alta de la red, en lo que fue el 1-0 ante el Leed United; el partido terminó 1-1.

Golazo de Raúl Jiménez

Pasando la media hora, se marcó una falta en favor del Fulham unos metros fuera del área y desde ahí, Raúl Jiménez mostró cómo se ha ido especializando en las jugadas a balón parado. Disparo escorado que sorteó a la barrera y se estrelló cerca del ángulo; fue el único gol de este duelo en casa ante Frankfurt.

¿Cuántos goles harán estos atacantes mexicanos? ‘Santi’ marcó cinco la campaña pasada con el Milan, pero hay que recordar que llegó en enero, mientras que Raúl alcanzó las 14 anotaciones.