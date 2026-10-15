¿Coincidencia? Ningún mexicano fue titular en los torneos de Europa

Enrique Gómez

Hay siete mexicanos registrados en los torneos continentales de Europa y ninguno fue titular.

De hecho, tres no vieron minutos y el colmo es que dos ni siquiera fueron convocados. De Julián Araujo se entiende porque sigue lesionado con el Celtic, pero lo de Álvaro Fidalgo sí incomoda.

La buena noticia es que Rodrigo Huescas volvió a jugar un partido oficial tras más de un año fuera por lesión, sin embargo, llama la atención que los otros cuatro jugadores que fueron convocados para jugar la Champions, la Europa o la Conference League hayan tenido roles de suplente, incluso el ‘Tiloncito’ Chávez, quien había jugado todos los partidos del AZ Alkmaar como titular.

¡Volvió después de un año! Rodrigo Huescas jugó su primer partido oficial El mexicano demoró mucho más de lo esperado tras romperse el ligamento en octubre 2025

La participación de los mexicanos para esta semana en los torneos internaciones de UEFA:

Betis 3-2 Porto (Champions League):

· Álvaro Fidalgo no vio minutos

· Séptimo partido que se queda en la banca





· Santiago Giménez entró al 85’ (5 minutos)

· Cuarto partido jugado en Porto, todos como suplente

Atlético de Madrid 2-0 Manchester United (Champions League):

· Obed Vargas no fue convocado

· Sin minutos en los 10 partidos de la temporada

FC Copenhague 3-0 Braga (Conference League):

· Rodrigo Huescas entró al 69’ (21 minutos)

· Primer partido de la temporada para el lateral

Marsella 0-1 Olympiacos (Europa League):

· ‘Hormiga’ González entró al 66’ (24 minutos)

· Primera vez que no es titular en Europa League

AZ Alkmaar 2-1 Be'er Sheva (Europa League):

· Mateo Chávez entró al 75’ (15 minutos)

· Segundo partido de la temporada sin ser titular

La siguiente Fecha FIFA es a mediados de noviembre y aunque jugar en Europa siempre da una ventaja, será interesante saber si Rafael Márquez considera a Fidalgo o a Obed pese a poca o nula participación o si vuelve a llamar a Huescas, quien al fin vio minutos después de 379 días.