César Huerta se pierde lo que resta del año

Redacción FOX Deportes

César Huerta no ha podido superar las molestias en el pubis y tuvo que pasar por el quirófano este 27 de noviembre para hacerle frente a la lesión.

En un comunicado de prensa, el Anderlecht confirmó el procedimiento:

“Tras una serie de exámenes médicos adicionales, César Huerta se sometió a una cirugía de pelvis. Esto significa que el extremo mexicano estará de baja entre seis y ocho semanas.”

Por ello, el ‘Chino’ causará baja por lo que resta del 2025 y podría reaparecer en la Jornada 21 de la Jupiler Pro League, cuando ‘Les Mauves Et Blancs’ enfrenten al Gent.

El equipo del mexicano marcha en tercer sitio de la tabla general, con 28 unidades, a ocho del líder: Union Saint-Gilloise.