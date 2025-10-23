¡'Chino' Huerta reparece con gol!... pero vuelve a lastimarse

Redacción FOX Deportes

Después de un par de semanas de baja, César Huerta regresó inspirado para la Copa de Bélgica, sin embargo, volvió a lastimarse.

El ‘Chino’ anotó uno de los goles en la victoria 2-0 del Anderlecht sobre el KVK Ninove en la ronda de 32 del torneo copero, donde el equipo violeta se presentó con un triunfo que se decretó desde temprano.

Huerta, quien regresó de la Fecha FIFA que disputó con la Selección Mexicana con una lesión en el muslo, se presentó luego de dos partidos fuera de la convocatoria en la liga de Bélgica (un empate y una derrota), sin embargo, fue retirado del campo al inicio del segundo tiempo por nuevas molestias físicas, ya con el marcador 2-0.

A los 21 minutos, el extremo de 24 años recibió un pase filtrado por la izquierda del área y tras avanzar unos pasos, definió con fuerza ante el arquero y puso el balón en el ángulo para cerrar la cuenta. El primer tanto del encuentro cayó apenas a los 10 minutos por conducto de Adriano Bertaccini.

Huerta anotó su segundo gol de la temporada, el primero desde el 17 de agosto en la liga de Bélgica.

Sin el ‘Chino’ en la cancha, el Anderlecht encajó dos de sus tres derrotas en lo que va de la campaña y ahora que volvió a la cancha y como titular, fue clave en el progreso de su equipo dentro de la Copa. Por eso, todos esperan que sus problemas de este día no sean muy graves.