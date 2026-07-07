Benfica pelearía por el fichaje de Edson Álvarez

Oscar Sandoval

Las negociaciones entre West Ham, Köln y Edson Álvarez parecían avanzar por buen camino, pero se han enfriado en los últimos días por diversos factores. Mientras su futuro sigue sin definirse, el mexicano habría despertado el interés del Benfica, que lo tendría entre sus opciones para reforzar el mediocampo de cara a la próxima temporada.

El futuro del ‘Machín’ es incierto, es un hecho es que no tiene lugar en los ‘Hammers’ para la próxima temporada y a pesar de sus vacaciones sigue buscando equipo. Köln pujaba fuerte por su fichaje, pero el mediocampista tiene un sueldo de Premier League que está muy por encima de las posibilidades económicas del conjunto alemán.

Florian Plettenberg informó a través de su cuenta de X que “Colonia sigue esperando cerrar la operación”, menciona que “el coste total de la misma resulta excesivo” y asegura que “Benfica ha entrado a la puja” por el futbolista de 28 años.

🚨⚠️ SL Benfica have entered the race to sign Edson Álvarez.



1. FC Köln are still hoping to complete the deal, but the overall package remains too expensive at this stage.



It now remains to be seen what Benfica are prepared to put on the table. #Effzeh @SkySportDE 🇲🇽 pic.twitter.com/1ueNokWznB — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 17, 2026

El análisis de Comparisonator proyecta que Edson Álvarez tendría un impacto mixto con Benfica. El mexicano perdería un promedio de 8.3 balones por partido, aunque compensaría ese registro con 8.7 recuperaciones y cuatro intervenciones defensivas por encuentro. En este último apartado, sus cifras quedarían por debajo de las de Matheus Dias, quien promedia 10.67.

La herramienta con IA considera que el 'Machín' encajaría en el mediocampo del conjunto lisboeta. Los registros lo colocan entre los cinco jugadores con más pases por partido, con un promedio de 47.5, de los cuales 42.8 llegarían a buen destino. Además, registra un 89% de efectividad en pases cortos y números que respaldarían su candidatura para pelear por un lugar en el equipo de Marco Silva.