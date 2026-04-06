Una caída obliga a Isaac Del Toro a retirarse

EFE

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha retirado de la Itzulia (Vuelta al País Vasco) tras sufrir una dura caída a 81 km de la meta.

Al accidente se dio durante la tercera etapa que se disputa con punto de salida y de llegada en Basauri, en la provincia de Vizcaya, Bilbao.



Del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros 5 corredores, y tras levantarse del suelo fue observado por el director del equipo en la carretera, quien comprobó que el mexicano tenía afectado el costado derecho.

The moment Isaac Del Toro withdrew from Stage 3 of Itzulia Basque Country — we wish you a swift recovery, Isaac 🙏 pic.twitter.com/5fLgV2yJ2q — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 8, 2026

El ciclista de Ensenada, de 22 años, se presentó a la Itzulia con 5 triunfos esta temporada y con los galones del UAE para disputar la general.

A falta de 6 kilómetros, Igor Arrieta y Azel Laurance encabezaron el pelotón y superaron por más de un minuto a sus más cercanos perseguidores.