Isaac del Toro comenzó fuerte en el Tour de Emiratos Árabes Unidos

Redacción FOX Deportes

Isaac del Toro abrió la temporada 2026 con una victoria de alto impacto al imponerse en la primera etapa del Tour de Emiratos Árabes Unidos, disputada entre Madinat Zayed y Liwa Palace.

El trayecto fue recortado a 118 kilómetros por las condiciones de viento, un factor que marcó el desarrollo de la jornada. El mexicano resolvió el cierre con autoridad para asumir de inmediato el liderato general.

🚴🇲🇽 ¡De regreso a lo grande!

Isaac del Toro volvió a la escena internacional y este lunes conquistó la 1ª etapa del UAE Tour 2026 🏆 con un tiempo de 2:30:46 hrs, logrando su primer podio de la temporada.

Mensaje claro: el talento mexicano está listo para brillar. 🔥 pic.twitter.com/PyNDYUtDTg — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 16, 2026

El UAE Tour forma parte del calendario UCI WorldTour y se corre a lo largo de siete etapas, con presencia de jornadas llanas, una contrarreloj individual y finales de montaña.

Tras la etapa inaugural, restan seis días de competencia que suelen definir la general en los ascensos decisivos. El arranque confirmó la exigencia táctica que caracteriza a esta prueba.

Para Del Toro, de 22 años, este triunfo representa su primera victoria de la temporada 2026 y sigue la estela de su excelente 2025, en el que fue segundo en el Giro de Italia y destacó como uno de los talentos jóvenes más prometedores del pelotón.

El resultado adquiere mayor peso porque el UAE Team Emirates lo anunció como una de sus cartas fuertes rumbo al Tour de Francia. Este éxito inicial respalda esa proyección y consolida su estatus dentro del equipo. Del Toro responde así a la confianza con un golpe de autoridad desde el inicio del calendario.